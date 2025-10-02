António Guterres condena el "atroz" ataque terrorista en una sinagoga de Mánchester

"Los lugares de culto son espacios sagrados donde las personas pueden encontrar paz. Atacar una sinagoga en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, es especialmente atroz", expresó en un comunicado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Dujarric indicó que el secretario general manifestó su preocupación por el "alarmante" aumento del antisemitismo en todo el mundo y subrayó la "urgente" necesidad de enfrentar el odio y la intolerancia en todas sus formas.

Además, trasladó sus condolencias a las víctimas y sus familias y deseó una pronta recuperación a los heridos.

"(Guterres) se solidariza con la comunidad judía y pide que los responsables sean llevados ante la justicia", agregó Dujarric en el comunicado.

Dos ciudadanos murieron y al menos tres están heridos de gravedad después de que un coche arrollara a transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall (al norte de Mánchester), especialmente concurrida por ser Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

La policía británica declaró el ataque como un atentado terrorista y confirmó que el presunto responsable falleció por disparos de agentes policiales.

Por el momento se desconoce la identidad del atacante, pero fuentes policiales indicaron que portaba "objetos sospechosos en el cuerpo".