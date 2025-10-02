Asesinan a tiros en Paraguay a un teniente coronel asistente en Corte de Justicia Militar

Asunción, 2 oct (EFE).- Un teniente coronel que se desempeñaba como asistente en la Suprema Corte de Justicia Militar de Paraguay fue asesinado a tiros este jueves en inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), informó el ministro de Defensa, Óscar González.