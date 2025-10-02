Australia condena el atentado en Mánchester y dice que "no hay lugar para el terrorismo"

Sídney (Australia), 3 oct (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó este viernes sus condolencias al Reino Unido tras el ataque contra una sinagoga en Mánchester durante Yom Kippur, la fecha más sagrada del calendario judío, que dejó dos víctimas mortales -más el atacante- y al menos tres heridos de gravedad.