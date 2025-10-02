Bermudas supera el huracán Imelda sin daños significativos ni víctimas

"Los informes del centro de operaciones de la Oficina de Emergencias confirman que, hasta el momento, no se han registrado daños significativos y, lo más importante, no se han reportado víctimas", escribió en su cuenta de X.

Burt indicó que los servicios de emergencia están evaluando las carreteras tras trabajar "incansablemente durante la noche para mantener la isla segura".

"Bermudas se ha librado de lo peor, y por eso estamos todos agradecidos", agregó el primer ministro de este territorio británico de ultramar.

Los vientos y las lluvias de Imelda han provocado principalmente caída de árboles, cortes en algunas carreteras y daños en postes del tendido eléctrico.

Un total de 14.250 clientes siguen sin suministro eléctrico, según el último parte de la compañía eléctrica BELCO, que indicó que el restablecimiento del servicio va a buen ritmo.

Soldados del Regimiento Real de las Bermudas ayudan a los servicios de emergencia para despejar las carreteras tras el huracán Imelda.

Ante la llegada de Imelda, las autoridades de Bermudas decidieron cerrar desde el miércoles las escuelas, oficinas gubernamentales y el aeropuerto internacional, entre otros.

Imelda decreció este jueves a categoría 1 tras azotar Bermudas, provocar el colapso de siete casas deshabitadas en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y dejar dos muertos en Cuba, según informó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, en inglés).

El ciclón estaba en el último reporte a 370 kilómetros (230 millas) al este de Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas) y un desplazamiento hacia el este-noreste a 48 kilómetros por hora (30 millas).

El NHC advirtió de que las marejadas generadas por el huracán todavía están afectando a Bahamas, Bermudas y gran parte de la costa este de Estados Unidos.