Capital rusa acogerá el 7 de octubre nueva reunión del 'Formato de Moscú' para Afganistán

"El 7 de octubre se celebrará en Moscú la séptima reunión del formato de consultas de Moscú sobre Afganistán a nivel de representantes especiales y altos funcionarios de Afganistán, India, Irán, Kazajistán, China, Kirguistán, Pakistán y, por supuesto, de nuestro país, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán", señala la nota oficial.

También ha sido invitada a las consultas una delegación de Bielorrusia.

La parte afgana estará representada por el ministro talibán de Exteriores, quien se reunirá por separado con el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, en los márgenes del evento.

"La conversación se centrará en temas de actualidad de la cooperación bilateral", explicó la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

El Gobierno talibán anunció el domingo que Rusia le ha invitado oficialmente a unirse como miembro del "Formato de Moscú", creado en 2017.

"La Federación de Rusia, por primera vez, recibirá al Emirato Islámico de Afganistán (como denominan el país los talibanes) como miembro de este formato", informó la Cancillería afgana.

El gesto representa un avance en la búsqueda de legitimidad internacional por parte del régimen islamista, que no ha sido reconocido formalmente por casi ningún país desde su llegada al poder en 2021.

El "Formato de Moscú" es una plataforma de consultas sobre Afganistán creada por Rusia en 2017 para coordinar una respuesta regional a la crisis afgana, a menudo vista como un contrapeso a la influencia occidental. Hasta ahora los talibanes solo habían participado como invitados.

Rusia se convirtió el pasado julio en la primera potencia mundial en reconocer formalmente al gobierno talibán como la autoridad legítima de Afganistán.