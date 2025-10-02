Cinco años sin luz en el mayor asentamiento irregular de Europa, ubicado en Madrid

Agustín Rodríguez, el párroco titular de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, ubicada en el sector 6, el más perjudicado por los cortes de luz, pide al Gobierno español y al regional de Madrid "un consorcio" que agilice las acciones para resolver los problemas de estas personas, que no se normalice la vulneración de los derechos de la gente y que se sienten el Gobierno y la Comunidad porque "no hay ningún acercamiento".

A solo 15 kilómetros de la Puerta del Sol, el corazón de Madrid, se extiende la Cañada Real, el mayor poblado irregular de Europa, con más de 8.000 personas, que viven en muy duras condiciones.

En cinco años "no ha habido ningún avance". Una sentencia de 2024 de un juzgado madrileño estableció que "no se puede rearmar el sistema (eléctrico) porque hay riesgo de electrocución", tras un largo proceso con denuncias y recursos "por defraudación de fluido eléctrico a Naturgy en una zona muy concreta de plantaciones" de marihuana, afirmó el párroco.

Para la juez, "dado el tiempo transcurrido, nadie puede acreditar en qué situación están las líneas, que pueden salir ardiendo", pero "tampoco se pueden desenganchar las conexiones ilegales en las zonas con suministro hasta ser realojadas estas familias".

Por su parte, la distribuidora eléctrica UDF, de Naturgy, muestra "su solidaridad con las familias" afectadas y remarca que la Justicia ha ratificado "en varias instancias" que las interrupciones de suministro vinculadas a enganches ilegales y sus consecuencias "no son imputables a UDF", indicó la empresa a EFE.

Según el párroco, la precariedad de las familias se complica desde hace tres meses con la falta de conectividad por fibra óptica, debido al paso de camiones y actos de vandalismo, en una zona donde "ya de por sí la telefonía móvil falla".

De ahí que Rodríguez pida a Telefónica "alguna solución inalámbrica o por satélite". La fibra, instalada hace años, solucionaba el problema del robo de cobre y la falta de cobertura en varios tramos.

En 2017 se firmó un pacto entre el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas, pero en 2020 "nos vino el fracaso del suministro de luz, que rompió todos los juegos de relaciones y bloqueó la búsqueda de soluciones", explicó el párroco.

La situación está "estancada" porque los realojos, unos 400 desde 2018, "no avanzan al ritmo que resuelva el problema". Los 330 millones de euros comprometidos empezaron a gastarse, pero la gestión es "exageradamente lenta".

La ralentización provoca "que venga gente a vivir, la gente compra tiempo". Con 10.000 euros tendrían para un año de alquiler en Madrid. "Si compran una vivienda aquí tienen para ocho-diez años", explica.

Pese a todo, "somos capaces de mantener la esperanza. Cuando se juega la propia dignidad de la gente, no cabe más que el futuro". Pese a todas las dificultades, "somos capaces de gestionar fiestas, encuentros, espacios interculturales, interreligiosos, de amistad y de trabajo".

La población de la Cañada "es ejemplar", en todos estos años no hubo "ninguna violencia". Pero cada día que pasa sin solución "se está infringiendo un dolor a la dignidad y la calidad de vida de estas personas", algo que "nos lo podríamos ahorrar porque al final es una decisión política", concluye el sacerdote.