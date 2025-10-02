Condenan a 14 años de cárcel a profesor por abusar sexualmente de 9 alumnas en Colombia

Bogotá, 2 oct (EFE).- Un profesor de una escuela de artes del suroeste de Colombia fue condenado a más de 14 años de prisión por abusar sexualmente de por lo menos nueve alumnas durante nueve años, informó este jueves la Fiscalía.