Condenan a 14 años de cárcel a profesor por abusar sexualmente de 9 alumnas en Colombia

Bogotá, 2 oct (EFE).- Un profesor de una escuela de artes del suroeste de Colombia fue condenado a más de 14 años de prisión por abusar sexualmente de por lo menos nueve alumnas durante nueve años, informó este jueves la Fiscalía.

02 de octubre de 2025 - 16:20
La condena de catorce años y cuatro meses fue impuesta a José Castaño Carmona, docente de una institución de educación superior de artes de Cali, quien "agredió sexualmente a, por lo menos, nueve alumnas, aprovechándose de su posición dominante y de autoridad", explicó la Fiscalía en un comunicado.

El profesor fue declarado culpable de los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual, y fue enviado a una cárcel de Cali, capital departamental del Valle del Cauca.

La Fiscalía probó que el profesor, aprovechando su posición de autoridad y dominio durante la clase de actuación que dirigía, realizó "insinuaciones íntimas y tuvo comportamientos indebidos y de tipo sexual con varias de sus estudiantes".

La situación ocurrió entre los años 2014 y 2022, según dijo la Fiscalía, que aclaró que la condena puede ser apelada por la defensa del profesor.

