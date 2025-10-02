Consejo de Europa pide "más respuestas no militares a violaciones rusas del espacio aéreo"

Los miembros de la APCE "instaron a imponer sanciones más fuertes contra Rusia y sus aliados, a un mayor aislamiento diplomático -incluso en el deporte- y a dar más respuestas no militares a las violaciones rusas del espacio aéreo y a la guerra híbrida", señaló el texto aprobado.

Entre ellas, plantearon "contramedidas contundentes contra la injerencia extranjera, proyectos para combatir la desinformación y contranarrativas sólidas a la propaganda rusa, incluyendo el apoyo a los medios de comunicación libres".

La resolución, que se basó en un informe realizado por el parlamentario rumano Iulian Bulai (centro), instó a mantener "un compromiso y una unidad europeos inquebrantables en apoyo a Ucrania" que pueda conducir a "una paz justa y duradera, que es indispensable para el futuro europeo de Ucrania y la seguridad de todo el continente europeo".

En ese sentido, la APCE, con sede en Estrasburgo y que integra a 46 países europeos, urgió a la puesta en marcha de "un sistema de rendición de cuentas integral por los crímenes de Rusia", lo que implicaría la creación de un Tribunal Especial para juzgar a los líderes rusos por "el crimen de agresión".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, abogó por un fondo internacional para compensar a los ucranianos, que podría ser financiado con los activos estatales rusos congelados.