Cuba confirma la extensión del dengue y oropouche por gran parte de la isla

El director de Higiene y Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, dijo a la televisión estatal que la situación con las arbovirosis es "más compleja que en meses anteriores" y atribuyó el incremento de la trasmisión a "las lluvias, el calor y la acumulación de basura" en las calles.

En su actualización semanal, el especialista explicó que la elevada infestación del mosquito transmisor, el aedes aegypti, ha provocado que se incremente el número de pacientes de dengue y de los ingresados con ese virus, de los cuales "hay siete en estado grave", pero no críticos.

Recordó que el virus chikunguña -que estuvo en Santiago de Cuba (este) en 2015- reapareció hace dos meses en la provincia de Matanzas (oeste), y en la actualidad también está presente en Pinar del Río, La Habana, y las orientales Guantánamo y Santiago.

El directivo precisó que una de las características del chikunguña -que inocula el mosquito aedes albopictus- son los fuertes dolores articulares que pueden persistir tras la fase aguda, aunque subrayó que el dengue en la literatura médica es también reconocido como "fiebre quebrantahuesos" por los dolores que provoca.

Durán negó que hubiera centros de salud "colapsados", así como "once fallecidos en un día", como se ha difundido por redes sociales y afirmó que "realmente esa no es la situación, lo que pasa es que se tergiversa con malas intenciones".

Sobre el oropouche -que trasmite el mosquito cúlex y otro insecto conocido como jején- indicó que también ha aumentado, pero no tanto como el dengue, y señaló que es una enfermedad que "cursa sin grandes complicaciones".

Los síntomas del oropouche son similares a los del dengue, que es endémico en Cuba: predominan la fiebre, los dolores de cabeza, musculares y articulares y, ocasionalmente, vómitos y diarreas.

La existencia de estas enfermedades víricas se produce en un escenario económico de crisis económica en Cuba que se refleja en los apagones constantes, irregularidades en el abastecimiento de agua corriente, el escaso transporte público y la dolarización parcial de la economía, entre otras cuestiones.

El año pasado las autoridades sanitarias de la isla informaron la detección de más de 17.000 pacientes con casos sospechosos de dengue y cerca de 12.000 con oropouche.

De acuerdo con estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la última década, Cuba ha notificado en dos años distintos más de 3.000 casos de dengue.

En 2019, fueron 3.259 contagios, mientras que en 2022 se reportaron 3.036. En ese año el Minsap confirmó 11.634 casos reactivos, es decir, pruebas en las que se identificó la presencia del dengue ya sea porque la enfermedad seguía activa o porque el paciente ya la había superado.