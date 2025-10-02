Demócratas exigen a líder del Congreso juramentar a la congresista electa Adelita Grijalva

La demócrata ganó unas elecciones especiales la semana pasada para ocupar el escaño dejado por su padre, el congresista Raúl Grijalva, tras su fallecimiento este año.

Grijalva, la primera mujer latina elegida para representar a Arizona en la Cámara de Representantes, ha estado esperando en la capital estadounidense la programación de su juramentación para asumir el cargo.

Entre tanto, el republicano Johnson afirmó que planea esperar al menos hasta la próxima semana.

La decisión ha causado revuelo entre los demócratas ya que Johnson juramentó a otros miembros recién elegidos pocos días después de sus elecciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los representantes Fine, Patrons y Walkinshaw fueron todos juramentados como miembros el día después de su elección. Esa es la práctica común. Pero la representante electa Adelita Grijalva sigue esperando su turno 10 días después de su elección", reprochó en un comunicado el congresista Adriano Espaillat, presidente del CHC.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la representante por Texas Sylvia García, que funge como coordinadora del CHC, señaló que la decisión de Johnson silencia a los residentes del Distrito 7 de Arizona, una zona fronteriza con México.

"Es hora de poner decencia, justicia y el estado de derecho por arriba de la política y darle su puesto ahora, para que el séptimo de Arizona tenga la voz y representación que merece", añadió la congresista.

Grijalva ya se ha quejado en redes sociales del "trato diferente", que según dijo, plantea serias dudas sobre las motivaciones políticas.

La demócrata se ha comprometido a ser la firma número 218 para forzar una votación sobre la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein, que se han convertido en un dolor de cabeza para los republicanos y el Gobierno del presidente Donald Trump.

La oficina de Johnson informó a FOX 10 que, como es habitual, dado que la Cámara ya ha recibido la documentación correspondiente del estado, tiene la intención de programar la juramentación del representante electo cuando la Cámara reanude sus sesiones programada para el 7 de octubre.

Pero Johnson se encuentra entre la espada y la pared por el cierre de Gobierno declarado el miércoles, tras la falta de acuerdo para financiar a las agencias federales, lo que le ha obligado a llamar a trabajar a los congresistas, por lo que podría juramentar a la congresista hispana este viernes.

Grijalva afirmó que no tiene garantía de juramentar próximamente.