Dinamarca defiende avanzar en integración de Ucrania pese a bloqueo de Hungría

"Cuando hablamos de ampliación, es cierto que requiere unidad, pero hay muchas cosas que podemos hacer si no podemos convencer a (el primer ministro húngaro) Viktor Orbán. Tendremos que seguir hacia adelante con todo el trabajo necesario", dijo Frederiksen en rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Frederiksen se mostró partidaria de continuar con la "estrategia de ampliación" de la UE para construir una Europa "tan fuerte como sea posible".

"Hay unidad europea, hay 26 países que quieren que Ucrania se una a la UE. No permitiré que Viktor Orbán tome decisiones por todos nosotros sobre el futuro de Europa. Debemos tratar de encontrar una solución", dijo.

Sobre la cuestión de los activos rusos congelados, la jefa de Gobierno danesa, cuyo país ejerce semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, admito que hay "cuestiones técnicas" que es necesario resolver y fue comprensiva con las dudas de algunos países, pero se mostró "segura" de que se encontrará una solución, porque "Rusia debe pagar por los daños que le ha causado a Ucrania y a Europa".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No he escuchado otras ideas que tengan el mismo impacto. Espero y creo que encontraremos una solución que sea apoyada por los 27 países", declaró tras una reunión que ha acogido hoy a cerca de 50 jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de otros países europeos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Frederiksen reiteró su apoyo "inquebrantable" a Ucrania y a Zelenski frente a la "amenaza" que constituye Rusia, a quien acusó de haber aumentado las violaciones del espacio aéreo, de interferir en elecciones democráticas y de impulsar ciberataques contra infraestructura.

"Cada euro o dólar o corona danesa enviados a Ucrania es una inversión directa en seguridad para Europa", afirmó Frederiksen, para quien es necesario "hacer una Europa tan segura que una guerra contra nosotros no sea una opción".