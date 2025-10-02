Dinamarca pide que Europa sea capaz de defenderse en 2030 frente a guerra híbrida rusa

"Yo diría que 2035 será demasiado tarde cuando hablamos de rearmar Europa. Tenemos que ser capaces de defendernos totalmente diría en 2030", indicó a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reunirá este jueves a unos 47 líderes de la Unión Europea (UE) y de otros países europeos.

"Creo que 2030 debería ser el punto de referencia, pero no significa que podamos esperar hasta 2030, sino que tenemos que hacer todo lo posible ahora", sostuvo Frederiksen, lo que incluye medidas para defenderse de los ciberataques, los sabotajes y los drones rusos.

"No solo hay ataques híbridos, hay una guerra híbrida en marcha en Europa en este momento", subrayó la jefa del Gobierno danés.

Frederiksen consideró que Europa no se está moviendo "lo suficientemente rápido en nada", en el sentido de que "todos subestimaron lo grande que es en realidad la amenaza de Rusia".

La primera ministra danesa recalcó que la UE debe "acelerar y ampliar" sus esfuerzos.

"No digo que no hayamos hecho nada, porque estamos haciendo mucho, y mi esperanza es que todos reconozcan que tenemos que ver a Ucrania como la primera línea de defensa", dijo, de manera que "todo lo que hacemos en Ucrania es defendernos a nosotros mismos en el resto de Europa", enfatizó.

Frederiksen sostuvo que a la hora de rearmarse, Europa debe aprovechar "todas las experiencias, toda la nueva tecnología, toda la innovación de Ucrania e incorporarlas" a su propio rearme, afirmó.

La líder danesa recalcó que, hoy en día, "lamentablemente, los únicos expertos en el mundo en capacidades antidrones son Ucrania, porque están combatiendo drones rusos casi todos los días".

Algunos expertos militares y políticos, incluidos el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, consideran que Rusia podría tener la capacidad de atacar territorio de la OTAN a partir de 2029.

La Comisión Europea (CE) prevé presentar en colaboración con la OTAN en dos semanas una hoja de ruta conjunta con el fin de impulsar la defensa europea para 2030.