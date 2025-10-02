Dos aviones de Delta colisionan en la pista del aeropuerto de LaGuardia de Nueva York

Nueva York, 2 oct (EFE).- Dos aviones de Delta colisionaron la noche del miércoles en la pista del aeropuerto de LaGuardia en Nueva York; choque que la aerolínea calificó de "baja velocidad", dejó un herido y causó daños en una cabina y la rotura de parte de un ala.