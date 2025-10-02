EEUU aprueba una nueva versión genérica de la píldora abortiva mifepristona

Washington, 2 oct (EFE).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó este jueves una nueva versión genérica de la píldora abortiva mifepristona, uno de los dos fármacos empleados en el aborto con medicación hasta las diez semanas de embarazo.