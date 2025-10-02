EEUU aprueba una nueva versión genérica de la píldora abortiva mifepristona

La compañía Evita Solutions recibió la autorización para comercializar su producto, convirtiéndose en la segunda farmacéutica con un genérico aprobado de este medicamento, junto a GenBioPro.
"Cuando una solicitud de equivalencia cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, la FDA tiene la obligación legal de aprobarla", señaló la agencia en un comunicado.
La medida provocó la inmediata oposición de grupos antiaborto y legisladores conservadores, quienes acusaron a la Administración de "avalar" el uso del fármaco pese a promesas anteriores de revisar sus riesgos.
Sin embargo, la agencia aclaró que la aprobación de genéricos no implica un respaldo político, sino el cumplimiento de un proceso técnico establecido por ley.
Evita Solutions adelantó que su versión podría llegar al mercado en enero, lo que ampliaría la disponibilidad del medicamento en un momento en que su acceso continúa en disputa judicial en varios estados.