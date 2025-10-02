El euro baja ante la falta de impulsos

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1709 dólares, frente a los 1,1753 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro 1,1754 dólares.

La tasa de desempleo en la eurozona subió en agosto una décima hasta el 6,3 %, aunque se sitúa en un nivel históricamente bajo pero no afectó mucho al euro porque el dólar está débil debido a que aumentan las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) bajara sus tipos de interés.

La caída de la creación de empleo en EEUU en septiembre, la más fuerte desde marzo de 2023, según datos de ADP, apunta estas apuestas.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1708 y 1,1758 dólares.