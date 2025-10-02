El Gobierno español pide que la UE se posicione "a favor" de los europeos de la flotilla

Madrid, 2 oct (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación con la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, a quien ha pedido que la Unión se posicione "a favor" de los ciudadanos europeos que forman parte de la flotilla y que han sido detenidos por Israel.