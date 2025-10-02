El Gobierno español pide que la UE se posicione "a favor" de los europeos de la flotilla

Según fuentes de Exteriores, Albares ha hablado también este jueves con su homólogo de Irlanda y analiza la situación con otros países no europeos, como Brasil y Turquía, que tienen nacionales en la flotilla Global Sumud.
La expedición se encuentra casi completamente desarticulada y de sus 500 integrantes, 443, más del 90 %, están detenidos y solo se mantiene en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal.
La flotilla pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria, pero desde la tarde del miércoles la Armada israelí actuó para impedir que sus barcos llegasen a adentrarse en aguas territoriales.