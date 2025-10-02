Mundo

El Gobierno español pide que la UE se posicione "a favor" de los europeos de la flotilla

Madrid, 2 oct (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación con la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, a quien ha pedido que la Unión se posicione "a favor" de los ciudadanos europeos que forman parte de la flotilla y que han sido detenidos por Israel.

02 de octubre de 2025 - 15:05
Según fuentes de Exteriores, Albares ha hablado también este jueves con su homólogo de Irlanda y analiza la situación con otros países no europeos, como Brasil y Turquía, que tienen nacionales en la flotilla Global Sumud.

La expedición se encuentra casi completamente desarticulada y de sus 500 integrantes, 443, más del 90 %, están detenidos y solo se mantiene en el Mediterráneo el barco Summertime, de apoyo legal.

La flotilla pretendía romper el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria, pero desde la tarde del miércoles la Armada israelí actuó para impedir que sus barcos llegasen a adentrarse en aguas territoriales.

