El Kremlin dice que al menos la mitad de los moldavos quiere buenas relaciones con Rusia

Moscú, 2 oct (EFE).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó hoy que "la mitad, si no más, de los moldavos" quiere que su país establezca buenas relaciones con Rusia, al comentar las elecciones parlamentarias del domingo pasado en esa antigua república soviética enclavada entre Ucrania y Rumanía.