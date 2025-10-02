El paro sube en ocho comunidades y la afiliación baja en 11 en septiembre

Según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Trabajo, el paro aumentó un 3,09 % en Galicia, un 2,52 % en Asturias y un 1,2 en Andalucía, además de un 0,85 % en Murcia, un 0,53 en Castilla-La Mancha, un 0,45 en Cantabria, un 0,34 en Extremadura y un 0,33 % en Baleares.

Por el contrario, el desempleo se redujo en septiembre en las otras nueve comunidades, de forma más acusada en Canarias (3,22 %) y La Rioja (3,15 %).

También lo hizo en País Vasco (2,02 %), Cataluña (1,62 %), Aragón (1,36 %), Comunidad Valenciana (0,92 %) y Madrid (0,73 %), y de forma mínima en Castilla y León (0,16 %) y Navarra (0,04 %).

En los últimos 12 meses, el paro sigue a la baja en todos los territorios, de forma destacada en Extremadura (10,1 %), Canarias (8,38 %), Asturias (7,96 %) y Andalucía (7,31 %) y en menos escala en País Vasco (-0,95 %) y Cataluña (2,97 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cifras absolutas, Andalucía sigue siendo la comunidad que más ha reducido el número de desempleados en 12 meses, en concreto en 47.327, aunque también es la que tienen más parados, al borde de nuevo de los 600.000 (599.727) tras la subida de septiembre, seguida de Cataluña (322.072), la Comunidad Valenciana (294.015) y Madrid (278.056).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de septiembre y las variaciones mensual (respecto a agosto) y anual (respecto a septiembre de 2024), en cifras absolutas y en porcentaje:

Respecto a la afiliación, cayó más en septiembre en Cantabria (2,63 %), Baleares (2,03 %) y Asturias (1,04 %) y subió más en La Rioja (1,61 %), Madrid (1,23 %), País Vasco (1,14 %) y Canarias (1,11 %).

En todos los territorios hay ahora más personas trabajando que en septiembre de 2024, sobre todo en la Comunidad Valenciana (3,38 %), Canarias (3,35 %) y Murcia (3,21 %) y en menor medida en Extremadura (0,95 % más) y en País Vasco (1,06 %).

Madrid es la comunidad que más empleo ha creado en los últimos 12 meses en cifras absolutas, con 105.552 afiliados más, seguida de Andalucía (77.241), Cataluña (76.460) y la Comunidad Valenciana (72.161).

Cataluña es un mes más la comunidad con más trabajadores afiliados (3.863.651), seguida de Madrid (3.779.782) y Andalucía (3.464.232).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de septiembre y las variaciones mensual (respecto a agosto) y anual (respecto a septiembre de 2024), en cifras absolutas y en porcentaje: