El petróleo Brent cae un 1,90 %, hasta los 64,11 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 1,24 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 65,35 dólares.

El Brent continuó a la baja por cuarto día consecutivo, y ya se sitúa casi un dólar por debajo de la barrera psicológica de los 65 dólares por barril, en sus niveles mínimos desde principios de junio.

El sentimiento bajista predomina entre los inversores, ante el temor de un exceso de oferta en el mercado a expensas de si la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aprobará o no un nuevo aumento de producción de petróleo para noviembre en su próxima reunión, prevista este fin de semana.