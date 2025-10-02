El presidente de Groenlandia quiere estrechar la relación con la Unión Europea

"Queremos crear una relación más estrecha con la UE. Tenemos mucho que ofrecer y eso nos da grandes posibilidades de desarrollo", dijo Nielsen después de un encuentro mantenido en el marco de la Comunidad Política Europea (CPE), que agrupa a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte de la Unión.

Groenlandia, territorio autónomo danés, ha estado en el centro de la actualidad internacional en los últimos meses por el reiterado interés del Gobierno estadounidense de hacerse con ella, aludiendo a cuestiones de seguridad nacional.

Nielsen resaltó no obstante que esta isla ártica no quiere formar parte de la UE -que abandonó formalmente en 1985 tras un referendo-, tampoco de Estados Unidos, si bien aboga por una mayor colaboración con Washington, que posee una base militar en la isla desde hace décadas.

"Groenlandia está abierta a la colaboración con Estados Unidos, pero debe ser respetuosa por ambas partes", afirmó.

Von der Leyen, por su parte, destacó en su cuenta en la red social X la relación de confianza entre ambas partes y su deseo de que sea aún mayor.

"Queremos profundizar nuestra cooperación, por eso queremos doblar el apoyo financiero a Groenlandia. Así podremos proporcionar energía limpia y crear las tecnologías del futuro", dice en su mensaje, que comienza dando las gracias en groenlandés con varias erratas.

Dinamarca, en calidad de país organizador de la CPE, decidió inventar a la reunión a los presidentes de sus dos territorios autónomos, Groenlandia y las Islas Feroe.