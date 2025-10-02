El United y el City expresan su pesar por el atentado terrorista cometido en Mánchester

"Los pensamientos de todos en el Manchester United están con las víctimas de los trágicos eventos de hoy", señalaron los 'diablos rojos' en sus redes sociales.
El club más laureado de la ciudad ofreció en el mensaje su apoyo a "todos los afectados" por un ataque cometido en el día de Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío, cuando las sinagogas están especialmente concurridas.
El Manchester City también se declaró "en 'shock' y entristecido" por la acción terrorista, por la que dos personas han sido detenidas, según informó la Policía británica.
"Enviamos nuestro apoyo y condolencias a todos los afectados en estos momentos difíciles", agregaron los 'citizens' en un breve comunicado.
