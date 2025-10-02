El United y el City expresan su pesar por el atentado terrorista cometido en Mánchester

Dublín, 2 oct (EFE).- Los dos grandes equipos de fútbol de Mánchester, el United y el City, expresaron sus condolencias a las víctimas del atentado terrorista perpetrado este jueves contra una sinagoga de esta ciudad del noroeste de Inglaterra, en el que hubo dos muertos (más el atacante) y al menos cuatro heridos.