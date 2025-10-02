Embajadora lusa en Israel se reunirá este viernes con portugueses que iban en la flotilla

Lisboa, 2 oct (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, explicó este jueves que la embajadora lusa en Israel, Helena Paiva, se reunirá mañana con los cuatro portugueses que fueron detenidos anoche por Israel por pertenecer a la Global Sumud Flotilla, que iba de camino a Gaza.