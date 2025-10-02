España condena el atentado contra una sinagoga de Manchester y toda forma de antisemitismo

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha condenado el terrorismo y ha reiterado "su firme condena" de toda forma de antisemitismo, "que no tiene cabida en nuestras sociedades."

El Ejecutivo, además, ​ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las victimas, y ha deseado la pronta recuperación de los heridos.

Este atentado -un apuñalamiento y el atropello de transeúntes en el exterior del templo- ha tenido lugar en el día de Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío, cuando las sinagogas están especialmente concurridas.