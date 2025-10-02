Mundo

España condena el atentado contra una sinagoga de Manchester y toda forma de antisemitismo

Madrid, 2 oct (EFE).- España ha condenado el ataque terrorista contra una sinagoga en Manchester (Reino Unido), en el que han muerto este jueves tres personas (incluido el atacante) y al menos cuatro han resultado heridas, y ha rechazado "con rotundidad" todo tipo de violencia, incluido el antisemitismo.

02 de octubre de 2025 - 15:00
A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno ha condenado el terrorismo y ha reiterado "su firme condena" de toda forma de antisemitismo, "que no tiene cabida en nuestras sociedades."

El Ejecutivo, además, ​ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las victimas, y ha deseado la pronta recuperación de los heridos.

Este atentado -un apuñalamiento y el atropello de transeúntes en el exterior del templo- ha tenido lugar en el día de Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío, cuando las sinagogas están especialmente concurridas.

