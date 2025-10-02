España convoca a la responsable de la embajada de Israel por la flotilla que va a Gaza

Son ciudadanos "solidarios" y cuyo objetivo era "única y exclusivamente humanitario, que no representaban ni representan ninguna amenaza para Israel ni para nadie y que estaban ejerciendo un derecho básico del Derecho internacional, que es el derecho de paso inocente en aguas internacionales", dijo el ministro en una entrevista con la televisión pública española (TVE).

Por lo tanto, según Albares, estas personas tienen "toda la protección diplomática y consular" del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de la embajada y consulado en Israel.

Una veintena de barcos de la flotilla que se dirige hacia Gaza con ayuda humanitaria continúa su viaje después de una noche en la que fueron interceptados otra veintena por la Armada israelí.

El titular de Exteriores indicó que, según la información que tiene el ministerio, ha llegado ya un primer grupo a tierra de miembros de la flotilla detenidos por Israel en torno a las 8:00, hora local de España, aunque se ignora quién compone ese grupo y la cifra exacta de españoles de los 65 que el ministerio tiene localizados dentro de la flotilla.

Respecto a ese primer grupo que ya ha sido desembarcado, detalló que están acompañados por el cónsul de España en Tel Aviv y dos miembros de la Guardia Civil, uno de ellos el agregado de Interior.

Las autoridades israelíes han comunicado a Exteriores que tan pronto como sean trasladados al centro donde se les va a llevar podrán ponerse en contacto con ellos.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, entre los detenidos se encuentran 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 malasias, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. También hay ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras.