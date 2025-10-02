España recibió hasta agosto a 66,8 millones de turistas internacionales, un 3,9 % más

Las cifras publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que solo en el mes de agosto entraron 11,25 millones de viajeros, el 4,5 % más que en ese mes de 2024, con un gasto asociado de 16.390 millones de euros, el 6,7 % más.

Aunque los datos acumulados vuelven a marcar máximos históricos como ocurre desde mediados de 2021, tras la pandemia, en las entradas no se ven los fuertes incrementos de años anteriores (de dos dígitos) en un movimiento de estabilización que el sector considera normal.

Los principales emisores de turistas hacia España siguen siendo los habituales: desde Reino Unido vinieron hasta agosto 13,2 millones (el 4,3 % más); desde Francia, 9,1 millones (apenas el 0,1 % de aumento), y de Alemania, 8,2 millones (2 % más).

Los mayores crecimientos se dieron en la entrada de turistas desde Portugal (2,4 millones y un 16,2 % de aumento) e Irlanda (2,1 millones, el 10,5 % más).

Los turistas procedentes de EE.UU. cayeron en agosto un 0,9 %, aunque en el acumulado del año creció un 3,1 % y sumó algo más de tres millones de llegadas.

En agosto cayeron también las entradas desde Francia (un 5,1 %, hasta 2,03 millones) y Suiza (un 2 %), mientras que los mayores avances se dieron desde Portugal (24 % más y 653.000 viajeros) e Irlanda (16 % y 334.000).

Según el INE, el gasto medio por persona en agosto fue de 1.457 euros, el 3,6 % más, y el desembolso medio diario se situó en 198 euros, el 4,9 % más sobre un año antes.