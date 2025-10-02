España suma 31.462 nuevos empleos en septiembre y llega a los 21,69 millones de ocupados

Según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el dato de afiliación a la Seguridad Social de septiembre es el tercer mejor registro para este mes de la serie, solo superado por las cifras de 2020 y 2021.

Por sectores, la educación, con el arranque del curso escolar, fue el que más afiliados sumó, con 61.025, mientras que, como suele ser habitual con el fin de la temporada estival, el comercio y la hostelería perdieron afiliados.

Por género, el empleo avanzó entre las mujeres con 66.471 afiliadas más hasta los 10,23 millones, mientras que entre los hombres cayó, con 35.009 afiliados menos, hasta los 11,46 millones.

En el último año, el empleo ganó 499.459 afiliados, mientras que el desempleo registrado se redujo en 153.620 personas.

Al detalle de la evolución mensual del desempleo, cayó principalmente en construcción con 4.670 personas menos, y servicios, con 3.067 desempleados menos; mientras que aumentó en el colectivo sin empleo anterior en 5.479 personas.

Es la primera vez que el desempleo desciende en el mes de septiembre en España desde el año 2007, si se exceptúa el periodo de la pandemia, destacó el Ministerio de Trabajo.

El desempleo femenino bajó en 2.827 mujeres hasta 1.46 millones, el nivel más bajo desde 2008, y el masculino se colocó en 952.761 al descender en 2.019 personas.

Por edad, en los jóvenes menores de 25 años subió en 16.085 personas respecto al mes anterior. El total de jóvenes sin empleo es de 183.716 personas, la cifra más baja de la serie histórica en un mes de septiembre, señala el Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, la tasa de cobertura de la prestación por desempleo en agosto alcanzó el 82,5 %, la más alta de la serie histórica.