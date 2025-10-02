Estudiantes brasileños protestan en apoyo a la Flotilla y piden a Lula romper con Israel

La protesta, promovida por la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) y otros movimientos sociales, se celebró frente al Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

"Queremos que el Gobierno brasileño actúe con altura de miras para proteger a los brasileños y a todos los que fueron detenidos de forma ilegal y que rompa relaciones con el Estado terrorista de Israel", exigió André Doz Carvalho, estudiante de Historia de 24 años.

Los manifestantes acusaron al Gobierno de Benjamin Netanyahu de "raptar" y "secuestrar" en aguas internacionales a los activistas de la flotilla, que se dirigía a la devastada Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Las autoridades israelíes interceptaron el miércoles a las embarcaciones de la flotilla. Según datos oficiales, de los 500 integrantes del movimiento, 443, más del 90 %, fueron detenidos.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, entre los arrestados hay 30 españoles, 22 italianos, 21 turcos, 12 malasios, 11 tunecinos, 11 brasileños y 10 franceses.

También hay ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras nacionalidades.

La primera secretaria del Sindicato Nacional de los Docentes de Instituciones de Educación Superior, Jaqueline Lima, denunció el "genocidio" contra la población palestina y apoyó la petición para que Lula corte definitivamente relaciones diplomáticas con Israel.

"Y además de cortar relaciones, tenemos que identificar todas las empresas que hoy, directa o indirectamente, pueden estar contribuyendo con el genocidio de Israel", añadió.

Este jueves también se esperan otras concentraciones en centros universitarios de las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro.

El Gobierno brasileño deploró en una nota la interceptación, por parte de Israel, de la flotilla, pues a su juicio "viola derechos y pone en riesgo la integridad física de manifestantes en acción pacífica".

Lula se ha referido en repetidas ocasiones a los bombardeos y a la ocupación de Gaza como un "genocidio" contra la población palestina, a lo que Israel respondió declarándolo "persona non grata", lo que ha llevado a mínimos la relación bilateral.

Brasil ha condenado los ataques del 7 de octubre de 2023 de la milicia palestina Hamás a Israel, pero también ha criticado con dureza la respuesta de Israel, que ha causado la muerte de más de 66.000 de personas en Gaza, algunos de ellos por desnutrición severa.