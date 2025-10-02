Excanciller Merkel echa en falta alemanes del este en acto de 35 años de reunificación

Berlín, 2 oct (EFE).- La excanciller alemana, Angela Merkel, señaló este jueves que echa en falta el protagonismo de alemanes del este en el acto central de conmemoración de los 35 años de la reunificación de Alemania previsto para el viernes en la ciudad de Saarbrücken, en el suroeste germano.