FundéuRAE: "consanguinidad", mejor que "consanguineidad"

No obstante, la segunda variante se ve a veces en la prensa: “El trabajador tenía dos días por accidente o enfermedad graves para parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad”, “Científicos apuntan a la consanguineidad como la causa del peligro de extinción de los urogallos” o “Las hienas abandonan el hogar para evitar la consanguineidad”.

Aunque “consanguineidad” es un sustantivo adecuadamente formado a partir de “consanguíneo” en referencia a individuos que son parientes debido a un antepasado común próximo, la voz “consanguinidad” es la tradicional y mayoritaria, por lo que se recomienda el uso de esta, tal como aclara el “Diccionario panhispánico de dudas”.

No son apropiadas, en cambio, “cosanguinidad” ni “cosanguineidad”, sin “n” después de la “o”.

Por ello, en los ejemplos lo más conveniente habría sido escribir “El trabajador tenía dos días por accidente o enfermedad graves para parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”, “Científicos apuntan a la consanguinidad como la causa del peligro de extinción de los urogallos” y “Las hienas abandonan el hogar para evitar la consanguinidad”.

