India y China reanudarán vuelos directos a finales de octubre tras cinco años suspendidos

"Se ha acordado que los servicios aéreos directos que conectan puntos designados en la India y China podrán reanudarse a finales de octubre de 2025", indica el comunicado oficial, que señala que la decisión llega tras meses de conversaciones entre las dos potencias.

La reanudación de la conectividad aérea, que se ajustará al calendario de la temporada de invierno, dependerá de la decisión comercial de las aerolíneas designadas y del cumplimiento de todos los criterios operativos, precisó la diplomacia india.

"Este acuerdo de las autoridades de aviación civil facilitará aún más el contacto interpersonal entre India y China, contribuyendo a la normalización gradual de los intercambios bilaterales", añadió el ministerio.

Los vuelos directos entre ambos países se encuentran suspendidos desde los enfrentamientos fronterizos en el valle de Galwan en 2020, en los que murieron al menos 20 soldados indios y cuatro chinos, un choque que sumió sus relaciones en su peor crisis en décadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El anuncio se produce apenas mes y medio después de que Nueva Delhi y Pekín pactaran la reapertura del comercio fronterizo a través de tres pasos en el Himalaya y se comprometieran a reactivar "lo antes posible" la conectividad aérea durante la visita del canciller chino, Wang Yi, a la capital india.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acercamiento entre las dos potencias asiáticas se ha acelerado en los últimos meses con gestos como la reanudación de visados turísticos por parte de la India en julio, en un momento en que tanto Nueva Delhi como Pekín mantienen una dura disputa comercial con Estados Unidos.