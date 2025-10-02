La Bolsa de Londres baja 0,20 % después de alcanzar su récord al cierre la pasada sesión

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 18,70 puntos hasta los 9.427,73 y el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, cerró prácticamente plano, con una leve bajada del 0,01 %, o 2,40 puntos, hasta los 22.047,30.

Las compañías más perjudicadas en esta jornada del parqué londinense fueron la compañía de informes financieros Experian, que disminuyó un 4,22 %, seguido de la empresa de telecomunicaciones BT Group, que perdió un 3,03 % y la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners, que cedió un 2,81 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la jornada en positivo la cadena de supermercados Tesco, que escaló un 5,28 %, junto al fondo de inversión 3i Group, que aumentó un 4,06 % y la empresa de control de plagas Rentokil Initial, que sumó un 2,60 %.