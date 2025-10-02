La Bolsa española baja el 0,27 % y pierde los 15.500 puntos, lastrada por Wall Street

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 42,6 puntos, ese 0,27 %, y cerró en los 15.496 enteros. En lo que va de año, aminora las subidas hasta el 36,65 %.

El selectivo español cotizó con dudas durante la jornada, con movimientos ligeros, y finalmente se decantó por las pérdidas, lastrado por el tono negativo hacia el que había virado Wall Street, con los inversores pendientes de las consecuencias del cierre parcial del Gobierno federal en EE.UU..

Todos los grandes valores cerraron en negativo. El Banco Santander y la petrolera Repsol cedieron el 1,8 % cada uno y registraron las mayores caídas de los grandes del IBEX. Telefónica bajó el 0,64 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,46 %; el gigante textil Inditex, el 0,42 % y el banco BBVA, el 0,27 %.