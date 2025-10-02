Mundo

La Bolsa española baja el 0,27 % y pierde los 15.500 puntos, lastrada por Wall Street

Madrid, 2 oct (EFE).- La Bolsa española bajó el 0,27 % este jueves, perdió los 15.500 puntos y se alejó de los máximos desde 2007 de la víspera, lastrada por el tono negativo de Wall Street, que se mantiene pendiente de la evolución de la situación del Gobierno estadounidense.

Por EFE
02 de octubre de 2025 - 13:05
El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 42,6 puntos, ese 0,27 %, y cerró en los 15.496 enteros. En lo que va de año, aminora las subidas hasta el 36,65 %.

El selectivo español cotizó con dudas durante la jornada, con movimientos ligeros, y finalmente se decantó por las pérdidas, lastrado por el tono negativo hacia el que había virado Wall Street, con los inversores pendientes de las consecuencias del cierre parcial del Gobierno federal en EE.UU..

Todos los grandes valores cerraron en negativo. El Banco Santander y la petrolera Repsol cedieron el 1,8 % cada uno y registraron las mayores caídas de los grandes del IBEX. Telefónica bajó el 0,64 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,46 %; el gigante textil Inditex, el 0,42 % y el banco BBVA, el 0,27 %.

