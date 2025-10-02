La Flotilla desconoce paradero de más de 443 tripulantes tras la intercepción por Israel

Argel, 2 oct (EFE).- Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves "la falta de información" sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria, que fue interceptada en aguas internacionales por parte de la Armada Israelí cuando se aproximaba a la Franja de Gaza.