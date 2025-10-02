La Marina de El Salvador intercepta lancha con 1.795 kilos de cocaína y 3 ecuatorianos

San Salvador, 2 oct (EFE).- La Marina Nacional de El Salvador ubicó e interceptó en aguas del Pacífico una embarcación conducida por tres ecuatorianos que trasladaban 1.795 kilogramos de cocaína con un valor económico de 44,8 millones de dólares, informó este jueves en un mensaje en X el presidente Nayib Bukele.