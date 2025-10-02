La Marina de El Salvador intercepta lancha con 1.795 kilos de cocaína y 3 ecuatorianos

La embarcación, de acuerdo con una imagen compartida por Bukele, fue localizada a 1.150 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, situado entre los departamentos centrales de San Vicente y La Paz.
"Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional", escribió el mandatario.
Indicó que "solo en alta mar, durante 2024 y en lo que va de 2025, hemos incautado 39 toneladas de droga con un valor que supera los $977 millones de dólares".
"Un golpe contundente al narcotráfico internacional. Vamos a continuar luchando contra el narcotráfico, aunque algunos quieran evitarlo", agregó.
Un total de 17,2 toneladas de diferentes tipos de drogas fueron incautadas en aguas del Pacífico de El Salvador en 2024, de las cuales 16,7 toneladas "corresponden a cocaína", dijo en enero pasado el titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino.