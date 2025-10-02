La OMS confirma al menos 400 muertes por malnutrición en Gaza, 80 en menores de cinco años

Ginebra, 2 oct (EFE).- Al menos 400 personas murieron a causa de la malnutrición en la Franja de Gaza, entre ellos un centenar de niños, y de éstos, 80 son menores de cinco años, informó este jueves el responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los Territorios Palestinos, Rik Peeperkorn.