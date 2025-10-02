La OMS pide 66 millones de dólares para apoyar su respuesta al brote de Ébola en la RDC

Se han registrado 64 casos confirmados o probables, nueve personas se han recuperado y han sido dadas de alta y otras 13 están recibiendo tratamiento, detalló Tedros en su rueda de prensa semanal.

"Llevamos cinco días sin nuevos casos reportados, lo cual es una buena noticia, pero todavía se está haciendo un seguimiento a más de 1.800 contactos", destacó el experto etíope.

El máximo responsable de la OMS recalcó la dificultad de acceso a la zona afectada por el brote, en la provincia central de Kasai, donde faltan a menudo redes de suministro básicas de electricidad o agua, lo que ha obligado incluso a la organización a construir dos kilómetros y medio de tuberías para suministrar agua a la zona.