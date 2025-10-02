La tasa de desempleo en Italia se mantuvo en el 6 % en agosto

Roma, 2 oct (EFE).- La tasa de desempleo en Italia se mantuvo en el 6 % en agosto, sin variaciones respecto al mes anterior y 0,3 puntos menos que en el mismo mes del año anterior, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (Istat) en sus datos preliminares.