La tasa de desempleo en Italia se mantuvo en el 6 % en agosto

La tasa de ocupación llegó en agosto al 62,6 %, con una disminución de 0,2 puntos respecto a julio y una aumento de 0,1 puntos porcentuales más respecto al mismo mes del año anterior.
En agosto de 2025, el número de personas con empleo fue de 24.170.00 con una disminución de los empleados fijos hasta 16.432.00 y de los empleados con contrato temporal hasta 2.516.000, mientras que aumentan los autónomos a 5.223.000
La tasa de inactividad, que incluye a quienes ni estudian ni buscan empleo, se situó en agosto en el 33,3 %, 0,2 puntos porcentuales más que el mes anterior y 0,1 puntos más respecto a agosto de 2024.
Por su parte, la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) se situó en el 19,3 %, lo que supone 0,6 puntos porcentuales más que el mes pasado y sin variaciones respecto a agosto del año anterior.
