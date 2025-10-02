La UE pide a los hutíes que cesen sus ataques contra buques mercantes

"Estos ataques deben detenerse. Violan el derecho internacional, amenazan la paz y la estabilidad regionales y afectan directamente al comercio global y la libertad de navegación", dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), quien añadió que también "agravan aún más la grave situación humanitaria" en Yemen.

Los hutíes atacaron el buque con un misil de crucero mientras navegaba por el golfo de Adén con destino a Mumbai, en la India, después de haber partido de Yibuti, en la costa africana del mar Rojo, el pasado 26 de septiembre.

La misión de defensa marítima de la UE en el mar Rojo, Eunavfor Aspides, rescató a los 19 tripulantes del barco, de los que al menos dos sufrieron heridas graves por el ataque de los insurgentes.

"El ataque puso en peligro la vida de la tripulación, que tuvo que ser evacuado por los activos navales de Eunavfor Aspides, operando bajo un mandato estrictamente defensivo para proteger la libertad de navegación", señaló el portavoz del SEAE.

Los hutíes justificaron el ataque "en apoyo al oprimido pueblo palestino", así como "en respuesta a los crímenes de genocidio y hambruna perpetrados por el enemigo sionista", ya que consideraron que el propietario del barco violó la prohibición de entrada a los puertos palestinos ocupados.

Desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, los hutíes han lanzado cientos de ataques contra todo buque comercial con alguna relación con Israel o con la intención de atracar en puerto israelí, algo que ha provocado severas disrupciones en el comercio marítimo.