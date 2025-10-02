Los hutíes del Yemen elogian la Flotilla y afirman que logró "exponer" a Israel

Saná, 2 oct (EFE).- El líder de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdelmalek al Huti, afirmó este jueves que los activistas de la Global Sumud Flotilla "lograron exponer" a Israel, después de que las autoridades israelíes interceptaran los barcos y arrestaran a sus tripulantes mientras trataban de romper el bloqueo a Gaza.