Lula afirma que la COP30 "no será la del lujo", pero sí de "la verdad"

Lula visitó la isla amazónica de Marajó, frente de la ciudad de Belém, que será sede de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), e insistió en que ese evento servirá para "saber si los presidentes del mundo están preocupados" con el calentamiento global.

El mandatario admitió que la infraestructura de Belém no está totalmente preparada para una cumbre de esa naturaleza, pero aseguró que su Gobierno se planteó el "desafío" de realizarla en esa ciudad porque "el mundo tiene que ver cómo vive la gente" en la Amazonía.

"No será la COP del lujo. Será la COP de la verdad" y sobre todo para los países más desarrollados, sostuvo el mandatario brasileño.

"Es preciso que para mantener nuestras selvas en pie, ellos, que contaminan desde hace mucho más tiempo que nosotros, resuelvan pagar para poder darle calidad de vida al pueblo de la Amazonía", declaró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la cita de Belém, Brasil presentará un proyecto, que ya ha adelantado en el marco de la reciente Asamblea General de la ONU, que propone la creación de un fondo que permita remunerar a los países más pobres que consigan preservar sus selvas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bautizado como Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), ese instrumento pretende obtener hasta 125.000 millones de dólares de Gobiernos e inversores privados, que serán reinvertidos en bonos soberanos o títulos de grandes empresas.

Según los cálculos preliminares, ese fondo generará un retorno de 4.000 millones de dólares anuales para repartir entre decenas de países tropicales, a cambio de preservar sus bosques.

En el acto celebrado en la isla de Marajó, Lula también admitió que la capacidad hotelera de Belém es escasa y, aunque no aludió a una enorme ola especulativa desatada sobre los hospedajes, dijo que eso no impedirá que sea "la mejor COP de la historia".

Riendo, anticipó que él mismo no se alojará en un hotel. "Yo voy a dormir en un barco. Y mientras los gringos (por los extranjeros) estén durmiendo, voy a estar pescando", declaró.