Malasia urge a Israel a la "inmediata liberación" de 23 malasios detenidos en la Flotilla

"¡Urjo a que todos los malasios y activistas internacionales y voluntarios sean liberados inmediatamente! Es una misión humanitaria con civiles desarmados que llevan ayuda vital para Gaza", dijo en X el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien condenó "enérgicamente" la interceptación.

El mandatario indicó que, tras recibir información sobre la detención de 23 malasios a bordo de la Flotilla, inició contactos con el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y que en las próximas horas prevé hacerlo con el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, y el presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi.

La organización había cifrado antes en doce el número de malasios a bordo.

Tan solo tres barcos continúan navegando mientras que 39 han sido interceptados o "aparentemente interceptados", según la página de rastreo de la propia de la Global Sumud Flotilla.

"Malasia utilizará todos los medios legítimos y legales a nuestra disposición para garantizar que Israel rinda cuentas, especialmente en asuntos que conciernen a los ciudadanos malasios", aseveró Anwar.

La Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 40 barcos y 500 voluntarios que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez e Italia, fue rodeada la tarde del miércoles por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

Entre los detenidos por Israel figuran también 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia, y ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México o Colombia.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos fueron "detenidos sin problema" y que sus pasajeros estaban siendo trasladados a un puerto del país hebreo.

El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba la activista Greta Thunberg.