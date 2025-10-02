Medio local boliviano no informó de que Trump rechazó reunirse con Rodrigo Paz

Mensajes en redes sociales como Facebook comparten una imagen con el logotipo del medio boliviano Red Uno en la que se observa una foto del político Rodrigo Paz y varias personas junto a una bandera de Estados Unidos y lo que parece ser la vista desde una azotea del Capitolio de Washington DC, la capital del país norteamericano.

"Trump no acepta reunirse con la comitiva de Rodrigo Paz y los advierte que están en el radar de la DEA por narcotráfico [sic]", se puede leer en la imagen supuestamente publicada por Red Uno.

Esta información se produce a pocas semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 19 de octubre, en la que Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, se enfrentará al expresidente Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, tras haber sido los dos candidatos más votados en la primera vuelta celebrada en agosto.

Una búsqueda en las redes de Red Uno encuentra un comunicado del pasado 20 de septiembre en el que el medio aclara "no haber difundido ese material en sus redes sociales oficiales" y además denuncia que se está utilizando "el nombre e imagen del medio de comunicación" para difundir información falsa.

En el mismo perfil del medio boliviano se encuentra una publicación del 19 de septiembre en la que se puede observar la misma foto de Rodrigo Paz en Washington, pero con el mensaje "Diputados de Unidad y Súmate acompañaron a Rodrigo Paz a Estados Unidos".

Respecto al viaje de Rodrigo Paz a Estados Unidos, una búsqueda avanzada no encontró ninguna información en medios de que fuera a reunirse con el mandatario o de que este fuera rechazado por Trump como señala la imagen falsa.

Además, ni en la Agencia EFE ni en otros medios se encuentra alguna información sobre una posible investigación por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) y menos aún de una advertencia de Trump al senador boliviano por estar presuntamente relacionado con delitos de narcotráfico.

Según publicó Red Uno, Paz se encontraba en Estados Unidos organizando diversas reuniones con organismos internacionales e inversionistas tras haber ganado la primera vuelta de las elecciones bolivianas.

En conclusión, Red Uno no informó de que Trump rechazó reunirse con el candidato boliviano Rodrigo Paz. El medio desmintió en un comunicado la autenticidad de la imagen que circula en redes y no hay evidencias del no encuentro entre los dos políticos.