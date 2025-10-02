Meloni lamenta el "vil" ataque en la sinagoga de Mánchester y denuncia el antisemitismo

"Estoy profundamente conmocionada por el vil y atroz ataque contra una sinagoga de Mánchester perpetrado en el día sagrado de Yom Kippur", denunció la mandataria en un comunicado.

Y agregó: "Estoy cerca de las familias de las víctimas, de la comunidad judía y de toda la nación británica. El antisemitismo no puede tener, y no tendrá, ningún espacio en Europa".

El atentado, calificado de "terrorista", se produjo este jueves en las inmediaciones del templo hebreo de Heaton Park, cuando un hombre fue apuñalado y un coche arrolló a los transeúntes.

Los muertos han sido dos, además del atacante por los disparos de la policía, mientras que cuatro personas han resultado heridos.

Posteriormente, la Policía británica ha confirmado la detención de dos personas en relación con este ataque.

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, se ha sumado a la condena de este ataque "gravísimo" dirigido contra la comunidad judía en el día de Yom Kippur.

"El pueblo judío está siendo atacado junto con todos nosotros, junto con el valor de la libertad religiosa, los principios de tolerancia y respeto que son la base de nuestras democracia", escribió el jefe de la diplomacia italiana en su cuenta de X.