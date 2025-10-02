Mendoza, Byung-Chul, Iturbide y Draghi intervendrán en entrega de los Princesa de Asturias

La entrega de estos premios, dotados con 50.000 euros y la reproducción de una escultura de Joan Miró, se celebrará el viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo (norte de España), bajo la presidencia de los reyes de España y con la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El escritor Eduardo Mendoza ha sido distinguido en esta edición con el Princesa de Asturias de las Letras por ser un "proveedor de felicidad para los lectores", mientras que el filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han se hizo con el de Comunicación y Humanidades por su "brillantez" a la hora de interpretar los retos de la sociedad tecnológica.

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide recogerá el Premio de las Artes como autora de imágenes que "no solo muestran lo que ve, sino también lo que siente", y el economista y político italiano Mario Draghi recibirá el de Cooperación Internacional en reconocimiento a "su liderazgo y firme compromiso con los valores fundamentales y el progreso de la Unión Europea".

Junto a los citados, también estarán presentes en el Campoamor el resto de galardonados en esta edición: el demógrafo Douglas Massey (Ciencias Sociales), la tenista Serena Williams (Deportes), la genetista Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica) y el Museo Nacional de Antropología de México (Concordia), que estará representado por su director, Antonio Saborit, y la presidenta de su patronato, Madeleine Bremond Santa Cruz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy