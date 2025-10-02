México subraya que no se repetirán los crímenes de Estados en aniversario de Tlatelolco

“2 de octubre no se olvida”, dijo la mandataria, durante su conferencia de prensa matutina, al citar el decreto difundido en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, en donde el Estado mexicano admite responsabilidad política por la represión al movimiento estudiantil hace 57 años, que provocó más de 300 muertos en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México.

El acuerdo instruyó una disculpa pública a víctimas y familiares y comprometió al Ejecutivo a garantizar que no se repitan actos de represión, desapariciones forzadas, tortura, ni el uso de fuerzas armadas contra la población.

Sheinbaum remarcó que el documento también establece la preservación de la memoria histórica y el respeto a los derechos de las víctimas.

“En mi calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas asumo el compromiso solemne (…) de que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México”, citó.

La presidenta expresó solidaridad con las víctimas de 1968, sus familiares y los presos políticos de la época, y aseguró que su gobierno mantiene diálogo con la Secretaría de Gobernación para continuar con la implementación del decreto.

Cuestionada sobre la instalación de vallas alrededor de Palacio Nacional, en el marco de la marcha que realizarán esta tarde activistas, la gobernante mexicana defendió esta protección pues, dijo, se trata de una medida disuasiva ante la presencia de grupos que “se cubren la cara y usan artefactos peligrosos” y que en otras ocasiones han intentado dañar el recinto histórico.

“Si uno pone policía frente a una situación de este tipo en donde hay agresión, pues va a haber confrontación y además pones en riesgo a la propia policía porque por lo menos la policía de la Ciudad de México está entrenada para no reprimir, sino sencillamente para contener”, apuntó.

Aseveró que las medidas no están dirigidas a manifestaciones pacíficas ni a colectivos históricos vinculados al movimiento del 68 pues “inclusive los recibimos, hablamos con ellos, no tienen ningún problema”.

Las vallas, dijo, también buscan proteger monumentos y patrimonio histórico que han sido afectados en otras protestas.