Miles de estudiantes paralizan las universidades de Italia en apoyo de la Flotilla

Los estudiantes de la Universidad Estatal de Milán fueron los últimos que ocuparon el campus y se preparan para una huelga convocada para mañana por algunas siglas sindicales. "Como prometimos, si hubieran tocado la flotilla, lo habríamos bloqueado todo. Así que esta mañana ocupamos la Universidad de Milán", anunciaron, uniéndose a una oleada de movilizaciones estudiantiles en Italia.

En Roma, la Facultad de Letras de la Universidad La Sapienza amaneció bloqueada, mientras los estudiantes difundían vídeos de las aulas vacías y convocaban asambleas en distintos centros de la capital.

"Desde las primeras horas del alba, los accesos de Letras están cerrados, la facultad está vacía y crecen los piquetes en solidaridad con los bloqueos", comunicó la organización estudiantil comunista Cambiare Rotta, una de las promotoras de la iniciativa de "bloquear las universidades".

Las redes sociales se inundaron de imágenes de las movilizaciones compartidas por otras organizaciones estudiantiles, como Oposición Estudiantil Alternativa, presente en distintas universidades, o la asociación de estudiantes de Padua, que difundieron vídeos y fotografías de asambleas, manifestaciones y llamamientos a la huelga.

Las protestas también se extendieron a otras ciudades, como Turín, donde más de 200 jóvenes se concentraron ante el Palazzo Nuovo, sede de la Facultad de Humanidades, que fue ocupado durante la noche, según medios locales.

Mientras, en Bolonia, los estudiantes bloquearon la entrada a varios edificios universitarios y desplegaron pancartas llamando a "parar la universidad", acciones similares a las que tuvieron lugar en Bari o Nápoles.

Los universitarios de Bolonia salieron de nuevo a la calle tras las manifestaciones de anoche y hubo algunos momentos de tensión en la calle Carracci, en el centro, con el lanzamiento de huevos y bombas de humo por parte de los estudiantes y cargas policiales.

El campus universitario en Viale Berti Pichat de Bolonia también está ocupado y se ha programado una nueva manifestación para esta tarde.

En Florencia, cientos de estudiantes permanecen dentro del edificio universitario de Via Laura, también ocupado, donde colgaron un cartel en la fachada que advierte: "Si bloquean la Flotilla, bloquearemos todo".

También se han convocado asambleas especiales en muchos colegios de la capital, como el Instituto Morgagni, y está prevista una marcha al Coliseo de Roma para las 18:00 horas.