Ministro de Economía argentino dialoga con Bessent sobre apoyo financiero de EE.UU.

"Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el secretario del Tesoro Scott Bessent", escribió Caputo en su cuenta de la red social X.

El ministro citó en su posteo un mensaje publicado poco antes por el funcionario estadounidense en la misma plataforma en el que describió como "muy positiva" la llamada, que dijo se produjo este miércoles.

"Después de un intenso trabajo desde la reunión de Donald Trump con el presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a Washington para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero", expresó Bessent, tras el anuncio este miércoles de que Milei será recibido en la Casa Blanca por Trump el próximo 14 de octubre.

"Además, durante las conversaciones de ayer con mis colegas ministros de Finanzas del G7, enfaticé la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7", añadió, y destacó que el Tesoro de su país "está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario" y continuará "observando de cerca los acontecimientos".

Horas más tarde, Bessent dijo en una entrevista con la cadena CNBC que su Gobierno no inyectará dinero en Argentina sino que se trata de un programa de intercambio de divisas (línea de swap).

El secretario del Tesoro anunció el pasado 24 de septiembre que ambos países negocian un acuerdo entre los bancos centrales para un intercambio de moneda de sus países en un plazo determinado por valor de 20.000 millones de dólares para ayudar a estabilizar la economía del país suramericano.

En aquel anuncio, Bessent afirmó también que EE.UU. está listo también para "comprar bonos (emitidos) en dólares de Argentina" y para "otorgar un crédito contingente significativo a través del Fondo de Estabilización del Tipo de Cambio".

Un día antes, el secretario del Tesoro participó junto a Caputo de la reunión que Trump mantuvo con Milei durante la Asamblea General de la ONU, en la que el mandatario estadounidense expresó a su par argentino su apoyo para la reelección en 2027.