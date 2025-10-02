Nicaragua reafirma su "inquebrantable compromiso" de profundizar lazos con Corea del Sur

En un mensaje enviado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, expresaron sus "más sinceras felicitaciones" al mandatario del país asiático, a su Gobierno "y al pueblo hermano de la República de Corea, al conmemorarse el 'Gaecheonjeol'".
"Al celebrar esta fecha, que conmemora la fundación del primer Estado coreano, honramos la historia y cultura milenarias de su nación", destacaron.
Asimismo, Ortega y Murillo reafirmaron su "inquebrantable compromiso de continuar profundizando los lazos de amistad y cooperación que unen a nuestras naciones".
"Desde nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, les enviamos un fraternal abrazo con el cariño y respeto del pueblo nicaragüense al hermano pueblo coreano", concluyeron.
Corea del Sur y Nicaragua mantienen relaciones diplomáticas desde 1962, pero no fue hasta 2007, con el retorno de sandinista Ortega a la Presidencia, que Seúl estableció en Managua una embajada.
El Gobierno de Corea del Sur ha financiado desde 2007 proyectos por 100 millones de dólares en Nicaragua, por lo que ha declarado a ese país centroamericano su "socio número uno" en Latinoamérica en temas de cooperación al desarrollo.