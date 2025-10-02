Noruega insta a Israel a manejar la situación con la flotilla de forma "cautelosa"

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, instó este jueves a Israel a respetar el derecho internacional y a gestionar la situación con la Global Sumud Flotilla de forma "cautelosa", aunque consideró que la ayuda humanitaria para Gaza debe ser entregada por la ONU y otros canales bien establecidos.