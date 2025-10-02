ONG: inundaciones en Sudán del Sur agravan una de las peores crisis alimentarias del mundo

"Este año, se estima que 1,4 millones de personas, aproximadamente una sexta parte de la población del país más joven del mundo, se enfrentan a la amenaza de las inundaciones, según los últimos datos, con unas previsiones de precipitaciones superiores a la media para octubre y noviembre", informó la organización en un comunicado.

Con este nuevo episodio de inundaciones, Sudán del Sur encadena ya seis años consecutivos en los que "las comunidades han perdido tierras de cultivo, medios de vida, hogares y acceso a escuela y centros de salud", por lo que "379.000 niños y adultos se han visto desplazados por la crecida de las aguas".

"Los casos de enfermedades transmitidas por el agua están aumentando y el incremento de las mordeduras de serpiente está agravando la preocupación por la salud pública", agregó la entidad en la nota.

La suma de todos estos factores provocó una escasez de alimentos en todo el país, con 7,7 millones de personas (el 57 % de la población) enfrentándose a niveles agudos de hambre y 2,3 millones de niños menores de cinco años en riesgo de desnutrición aguda, según Save the Children.

"Los recortes en la ayuda han interrumpido lo que podemos proporcionar a los niños, ya que nuestro presupuesto se ha reducido en 3,1 millones de dólares esta primavera, lo que ha supuesto recortes de empleo para nuestros expertos en nutrición y protección infantil y una disminución de los suministros", indicó el director de la organización en Sudán del Sur, Chris Nyamandi.

Todo ello sucede en medio de tensiones políticas en el país, que está pendiente del juicio contra el suspendido vicepresidente primero, Riek Machar, y otros seis altos cargos del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO).

Los cargos incluyen asesinato, terrorismo, traición y crímenes de lesa humanidad, en relación con el ataque perpetrado por la milicia opositora Ejército Blanco el pasado marzo en el cuartel de Nasir, en el que murieron más de 250 soldados gubernamentales, un comandante de alto rango y un piloto de la ONU.